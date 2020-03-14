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В Москве разогнали пикет против "обнуления" сроков Путина: около полусотни задержанных

14 марта, 22:35

Елена Вус

Среди задержанных - правозащитник Лев Пономарев и оппозиционер Сергей Удальцов

В субботу, 14 марта, около 50 человек задержаны у здания ФСБ в центре Москвы, где проходили одиночные пикеты против политических репрессий.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Стало известно, что среди задержанных – правозащитник Лев Пономарев и оппозиционер Сергей Удальцов.

Как сообщил в социальных сетях политик Дмитрий Гудков, в Таганском ОВД против Пономарева применили меры физического воздействия.

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По информации издания, активисты планировали окружить здание ФСБ, выстроившись вокруг него на расстоянии вытянутой руки. Один из организаторов субботней акции Ольга Мирясова в разговоре с газетой "Коммерсантъ" назвала протест возле Лубянки "отсылкой к акции 1989 года". Тогда москвичи в День политзаключенного 30 октября окружили здание КГБ живой цепью.

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Как сообщили очевидцы, полиция начала отправлять участников в автозаки сразу после начала пикетов. Сейчас задержанных развезли по отделениям полиции. В чем их обвиняют, пока не сообщается.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправке к Конституции. Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен на интернет-портале правовой информации.

Документ приняла Госдума 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом федерации.

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