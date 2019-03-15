В Москве разразились истерикой из-за космических планов США

Захарова не уточнила, какие именно шаги по размещению оружия в космосе предпринимают Соединенные Штаты

Фото: Pixabay

В Москве разразились истерикой из-за космических планов США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ae0/761/5c8ae0761ce17.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ae0/761/5c8ae0761ce17.jpg 2019-03-15T12:23:00+02:00 Россия Захарова не уточнила, какие именно шаги по размещению оружия в космосе предпринимают Соединенные Штаты

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США готовятся к размещению оружия в космосе. Об этом она сказала на брифинге.

"Предпринятые США в последнее время шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе по созданию группировки средств противоракетной обороны космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам. Надеемся на скорый запуск переговоров по данном вопросу на конференции по разоружению в рамках контекста поддержания международной безопасности и стратегической стабильности", - заявила она.

Вместе с тем, Захарова не уточнила, какие именно шаги по размещению оружия в космосе предпринимают Соединенные Штаты.

Напомним, в Министерстве обороны США заявили, что Россия и Китай разрабатывают технологии, благодаря которым они смогут нанести удар по Соединенным Штатам в космосе. Отмечается, что американские спутники могут быть выведены из строя, так как у России и Китая есть технологии для угрозы безопасности Штатов в космосе.

В Пентагоне подчеркивают, что Россия и Китай могут напасть на США в космосе в то время, пока Соединенные Штаты ведут контртеррористические кампании в Ираке и Афганистане.

Как известно, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил в составе Министерства обороны страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск, который будет создан под эгидой ВВС США после одобрения Конгрессом. Руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое Конгрессом гражданское лицо.

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