В Москве разрешили почтить память жертв Голодомора

Московская мэрия разрешила собраться только 30 людям и лишь на час

/ Фото: AFP

В столице России разрешили почтить память жертв Голодомора в СССР 1932-1933 годов.

28 ноября мэрия Москвы выдала Партия народной свободы (ПАРНАС) и общественному движению "Декоммунизация", которые выступили организаторами мемориальной акции, разрешение ее провести.

При этом участников памятного мероприятия загнали в чрезвычайно узкие рамки: она должна длится не дольше часа (с 16 до 17 часов по московскому времени), а пустят на нее не больше 30 человек.

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Акция будет проходить на Лубянской площади 30 ноября – через неделю после того, как День памяти жертв Голодоморов отметили в Украине.

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Аналогичные акции ПАРНАС обещает провести и в других городах России.

Стоит отметить, что в РФ нет официального дня памяти жертв искусственного голода в СССР. При этом в 2008 году Госдума России приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР" 7 млн людей, хотя демографические потери одной только Украины признаны на уровне 10 млн.

В Украине память жертв Голодоморов чтят каждую четвертую субботу ноября. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября. Помимо прочих мероприятий, в этот день возле дипломатических представительств России в Киеве, Харькове, Львове и Одессе прошли траурные акции.

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