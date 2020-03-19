В Москве решили бороться с коронавирусом с помощью крестных ходов

В России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом

В то время, как в столице России растет количество зараженных новым коронавирусом, священнослужители Высоко-Петровского монастыря Москвы начнут ежедневные крестные ходы против нового коронавируса Covid-19. Об этом в Instagram сообщил служитель обители игумен Петр.

"Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением. Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся", - написал он.

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Отметим, в России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Только в Москве за последние сутки количество зараженных увеличилось до 33 человек.

Напомним, на фоне распространения коронавирусной пандемии Синод Православной церкви Украины согласился отменить или ограничить богослуженияи призвал верующих и духовенство отнестись к введенным правительством карантинным мерам как к аскезе.

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