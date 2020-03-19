Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

В Москве решили бороться с коронавирусом с помощью крестных ходов

19 марта, 12:24

Денис Беспалов

В России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом

В то время, как в столице России растет количество зараженных новым коронавирусом, священнослужители Высоко-Петровского монастыря Москвы начнут ежедневные крестные ходы против нового коронавируса Covid-19. Об этом в Instagram сообщил служитель обители игумен Петр.

"Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением. Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся", - написал он.

Реклама

В тренде
Аналитик объяснил ошибку ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Отметим, в России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Только в Москве за последние сутки количество зараженных увеличилось до 33 человек.

Напомним, на фоне распространения коронавирусной пандемии Синод Православной церкви Украины согласился отменить или ограничить богослуженияи призвал верующих и духовенство отнестись к введенным правительством карантинным мерам как к аскезе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Москва крестный ход коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил
Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил "Боинг" над Донбассом (видео)Украина
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
"Мы повторим": Путин пригрозил миру новой войнойРоссия
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Путин лично разрешил сбить
Путин лично разрешил сбить "Боинг" над Донбассом – адвокатДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...