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В Москве сделали заявление по встречи Путина и Трампа

2 июня, 14:55

В Кремле отметили, что ждут "импульсов" из Вашингтона

Фото: AFP

Москва пока не получала из Вашингтона конкретных предложений по поводу организации встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона", – сказал Ушаков.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова к налаживанию диалога с США. При этом в Кремле считают, что инициатором подобных переговоров должна стать американская сторона.

Напомним, в середине мая газета "Известия" со ссылкой на два источника в финских дипломатических кругах писала, что новая встреча Путина и Трампа может состояться в Финляндии. Фины отмечают, что отношения, которые строятся между Россией и США, важны для глобального уровня.

О необходимости встречи Трампа и Путина рассказывали в комментарии сайту "Сегодня" эксперты-международники Богдан Яременко и Антон Кучухидзе. В то же время они разошлись во мнении, состоится ли долгожданная встреча между президентами США и Российской Федерации.

В свою очередь спецпредставитель Госдепа Курт Волкер отметил, что во время встречи глав стран вопрос Украины будет оставаться топ-темой.

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Тег переговоры, Путин, встреча, Трамп, ушаков

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Источник:

ТАСС

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