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В Москве столкнулись два авто с мигалками – ФСБшник и депутат не поделили дорогу

27 февраля, 18:42

Станислав Кожемякин

Вице-спикер российской Думы Ольга Тимофеева столкнулась с машиной силовиков

В российской столице, где ранее столкнулись около двух десятков машин, случилось другое очень необычное ДТП.

Как сообщает Telegram-канал Baza, авария произошла еще 24 декабря, однако ее подробности стали известны лишь сейчас.

На одной из дорог Москвы столкнулись машины заместительницы председателя Государственной Думы РФ Ольги Тимофеевой и машина МВД.

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"Служебная BMW "семёрка" с Ольгой Тимофеевой на борту столкнулась на Садово-Кудринской улице с "Рено" МВД РФ. Правда, в машине дорожной полиции, что случается нередко, сидел штатный сотрудник ФСБ", – говорится в сообщении.

Оба водителя отказались признавать свою вину, так как оба автомобиля двигались с мигалками и имели одинаковое право на проезд.

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Иск водителя Тимофеевой к сотруднику ФСБ рассматривает мировой суд Пресненского района Москвы.

Напомним, в прошлом году сын бывшего замначальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области, генерал-майор в отставке Виктор Пильганов на авто снес толпу школьников и их учительницу на тротуаре, в результате чего педагог погибла.

Также в 2019 году в Московской области России попали в ДТП трое чиновников "министерства здравоохранения" Крыма. В результате один из них скончался.

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