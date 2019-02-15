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В Москве Сурков устроил встречу с боевиками с Донбасса

Сегодня, 18:21

Сходка боевиков проходит в "Президент-Отеле", где российские власти проводят различные официальные мероприятия, в частности встречи в рамках СНГ

Владислав Сурков. Фото: kremlin.ru.
Владислав Сурков. Фото: kremlin.ru..
В Москве Сурков устроил встречу с боевиками с Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6e8/e10/5c66e8e109569.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6e8/e10/5c66e8e109569.jpg Россия Сходка боевиков проходит в «Президент-Отеле», где российские власти проводят различные официальные мероприятия, в частности встречи в рамках СНГ

В Москве помощник президента России Владислав Сурков собрал "совет" российских боевиков, воевавших и продолжающих воевать на Донбассе. Об этом сообщили в так называемом "Союзе Добровольцев Донбасса".

Сходка боевиков проходит в "Президент-Отеле", где российские власти проводят различные официальные мероприятия, в частности встречи в рамках СНГ.

Главарь данного "союза", руководитель первой оккупационной администрации в Донецке Александр Бородай заявил, что боевики на Донбассе могут в ближайшие сроки мобилизовать "добровольцев".

В рамках данной встречи боевики намерены обсудить "Роль добровольцев в Русской весне 2014 года в Крыму", "Проблемы нахождения добровольцев в местах заключения" на оккупированной части Донбасса; осуществление военно-патриотической работы с подрастающим поколением, а также "Проблемы социализации добровольцев, адаптации к мирной жизни в условиях экономического кризиса".

Ранее Владислав Сурков объявил путинизм идеологией будущего.

Также сообщалось, что Россия спешит реализовать планы в Украине по дестабилизации ситуации в стране и приходу к власти "кремлевских кандидатов" на выборах. Эти сценарии для президента РФ разработали в Главном управлении разведки (ГРУ) и помощник российского лидера Владислав Сурков.

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Тег Россия, Донбасс, боевики, Сурков

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Источник:

УНИАН

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