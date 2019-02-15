В Москве Сурков устроил встречу с боевиками с Донбасса
Сходка боевиков проходит в "Президент-Отеле", где российские власти проводят различные официальные мероприятия, в частности встречи в рамках СНГ
В Москве помощник президента России Владислав Сурков собрал "совет" российских боевиков, воевавших и продолжающих воевать на Донбассе. Об этом сообщили в так называемом "Союзе Добровольцев Донбасса".
Сходка боевиков проходит в "Президент-Отеле", где российские власти проводят различные официальные мероприятия, в частности встречи в рамках СНГ.
Главарь данного "союза", руководитель первой оккупационной администрации в Донецке Александр Бородай заявил, что боевики на Донбассе могут в ближайшие сроки мобилизовать "добровольцев".
В рамках данной встречи боевики намерены обсудить "Роль добровольцев в Русской весне 2014 года в Крыму", "Проблемы нахождения добровольцев в местах заключения" на оккупированной части Донбасса; осуществление военно-патриотической работы с подрастающим поколением, а также "Проблемы социализации добровольцев, адаптации к мирной жизни в условиях экономического кризиса".
Ранее Владислав Сурков объявил путинизм идеологией будущего.
Также сообщалось, что Россия спешит реализовать планы в Украине по дестабилизации ситуации в стране и приходу к власти "кремлевских кандидатов" на выборах. Эти сценарии для президента РФ разработали в Главном управлении разведки (ГРУ) и помощник российского лидера Владислав Сурков.
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