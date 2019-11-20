В Москве толпа избила офицера ФСБ: видео

В центре Москвы снова избили высокопоставленного ФСБшника – спустя 10 месяцев после нападения на подполковника ФСБ в российской столице, досталось капитану спецназа спецслужбы. Это произошло ночью, в одном из баров.
Как видно на видеозаписи случившегося, конфликт начался внутри помещения. На снятых кадрах мужчину атакует группа молодых людей в балаклавах. Через несколько минут драка продолжается на улице.
В результате спецназовец получил черепно-мозговую травму. Сейчас он в госпитале, а нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле черного цвета.
Напомним, ранее в России, но уже в Санкт-Петербурге, на остановке общественного транспорта жестоко избили известного российского актера Марка Коваля, известного по роли в популярном сериале "Мажор-2".
Мы также писали, что в Подмосковье российские полицейские насмерть избили Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. Мужчину госпитализировали с отеком и дислокацией мозга, а также сильными гематомами, и спустя несколько дней он скончался.
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