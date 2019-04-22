В Москве украли дорогостоящую картину XIX века

О случившемся сообщил директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М.Третьякова

«Летний пейзаж. Пашня», Левитан Исаак. Фото: Википедия.

Спустя менее полугода после того, как в Москве украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", в российской столице произошло новое громкое преступление в мире искусства.

Как сообщают местные СМИ, в московскую полицию поступило заявление о краже картины русского мастера "пейзажа настроения" Исаака Левитана – написанное в 1880-1890 годах полотно "Летний пейзаж. Башня".

Правоохранительные органы о случившемся уведомил директор научной организации "Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М.Третьякова".

Якобы 11 апреля картина была передана некой женщине по расписке за 2,24 млн рублей (более 35 тыс. долларов), однако ни денежные средства, ни картину организация не получила.

Позже полотно выставили на торги на одном из онлайн-аукционов.

Напомним, что московские правоохранители задержали похитителя картины Куинджи – им оказался 31-летний Денис Чуприков.

Кроме того, мы писали о другой громкой краже. Ранее в этом месяце при перевозке из Франции в Объединенные Арабские Эмираты бесследно пропало самое дорогое полотно в мире - картина легендарного Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

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