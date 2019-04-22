Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В Москве украли дорогостоящую картину XIX века

Сегодня, 11:26

О случившемся сообщил директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М.Третьякова

«Летний пейзаж. Пашня», Левитан Исаак. Фото: Википедия
«Летний пейзаж. Пашня», Левитан Исаак. Фото: Википедия.

Спустя менее полугода после того, как в Москве украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", в российской столице произошло новое громкое преступление в мире искусства.

Как сообщают местные СМИ, в московскую полицию поступило заявление о краже картины русского мастера "пейзажа настроения" Исаака Левитана – написанное в 1880-1890 годах полотно "Летний пейзаж. Башня".

Правоохранительные органы о случившемся уведомил директор научной организации "Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М.Третьякова".

Якобы 11 апреля картина была передана некой женщине по расписке за 2,24 млн рублей (более 35 тыс. долларов), однако ни денежные средства, ни картину организация не получила.

Позже полотно выставили на торги на одном из онлайн-аукционов.

Напомним, что московские правоохранители задержали похитителя картины Куинджи – им оказался 31-летний Денис Чуприков.

Кроме того, мы писали о другой громкой краже. Ранее в этом месяце при перевозке из Франции в Объединенные Арабские Эмираты бесследно пропало самое дорогое полотно в мире - картина легендарного Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, кража, картина, художник, искусство, Левитан, Третьяковская галлерея, пейзаж

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве украли дорогостоящую картину XIX века". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Картина Моне ушла с молотка за рекордную цену

27 февраля, 03:44

Покупатель пожелал остаться неизвестным

Двухлетняя художница стала звездой в США

5 апреля, 14:41

Полотна Лолы Джун похожи на работы именитых современных художников

В Париже украли работу Бэнкси, посвященную жертвам теракта

27 января, 13:59

Картину художника-урбаниста вывезли на грузовике

В Амстердаме задержали украинца, укравшего в Вене картину Ренуара

26 января, 02:41

Пейзаж кисти французского художника-импрессиониста Пьера Огюста Ренуара "Залив, море, зеленые скалы" похитили из аукционного дома Dorotheum в Вене 26 ноября

В Бельгии из церкви похитили картину Микеланджело

16 января, 06:26

На картине XVI века "Мадонна дель Силенсио" изображено святое семейство и Иоанн Креститель в детском возрасте

Смахивает на идиотизм: портреты Путина и Медведева рассмешили сеть

9 ноября 2018, 12:46

Показав картины, казахские власти хотели польстить российскому президенту, который находится с визитом в Астане

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Первым Зеленского поздравил президент соседней страны

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Песня Джамалы попала в ТОП-10 британских чартов

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Что лечит калина в организме человека

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

Основания для вызова «скорой» — Супрун

Как военный транспортный самолет Ил-112В поднимается в воздух

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

На Kasta шикарная распродажа модных женских футболок

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Смартфоны Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 и звонилка Nokia 210

Королёва удивила своей фигурой

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов