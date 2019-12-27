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В Москве украли лимузин Сталина: обнаружен "украинский след"

27 декабря, 15:37

Автомобиль ЗИС-115 советского диктатора принадлежит главному охраннику одесского бизнесмена

/ Фото: Flickr

В российской столице, где в прошлом году у уборщицы угнали дорогой внедорожник, украли автомобиль, на котором ездил советский диктатор Иосиф Сталин.

По данным Telegram-канала Baza, уникальный советский лимузин ЗИС-115 стоимостью в 2,5 млн евро угнали в ночь на 27 декабря из гаража на севере Москвы.

Поскольку лимузин был не на ходу, шестеро воров погрузили его на эвакуатор и, предположительно, сменив номера, увезли в неизвестном направлении.

Фото: Telegram-канал Baza

Фото: Telegram-канал Baza

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Авторы заметки утверждают, что похищенный автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности одесского бизнесмена и бывшего депутата Руслана Тарпана. На данный момент мужчина находится под арестом в Украине.

Ночью владельцу пришло оповещение на телефон, о том, что автомобиль сдвинули с места. Тот попросил своего знакомого в Москве съездить и проверить состояние лимузина. Товарищ обнаружил лишь пустой бокс.

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ЗИС-115 — советский бронированный лимузин высшего класса, который предназначался для высших руководителей Компартии СССР, членов ее политбюро и Иосифа Сталина, в первую очередь. С 1949 по 1955 год было выпущено 56 таких автомобилей

Данную модель преимущественно эксплуатировали в Гараже особого назначения, но позже ее стали презентовать лидерам стран-союзникам СССР в Европе и Азии.

Напомним, как показал опрос, в России достигло своего 20-летнего пика число тех, кто испытывает позитивные чувства к Иосифу Сталину: о своем восхищении, уважении либо симпатии к советскому диктатору признался 51% участников исследования.

В то же время, в Украине ежегодно чтят память жертв сталинского террора, которых только среди украинцев насчитывается почти 200 тысяч человек. Памятную дату отмечают ежегодно в третье воскресенье мая.

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