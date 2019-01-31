В Москве умерла актриса, признанная "королева эпизодов"
Смерть Валентины Березуцкой наступила в результате остановки сердца
В Москве умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая. Об этом сообщает "Пятый канал" в четверг, 31 января.
Артистка скончалась на 87-м году жизни. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца. Березуцкая находилась у себя в квартире и внезапно начала задыхаться. Приехавшие в дом сотрудники скорой помощи констатировали, что женщина находится в коме, и вызвали на помощь реанимацию, но те не смогли спасти жизнь актрисы.
Валентина Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в Курской области. В 23 года она стала выпускницей актерского факультета ВГИКа, а после окончания университета начала служить в Театре-студии киноактера. Она являлась заслуженной артисткой России, а также лауреатом премии "Ника" в номинации "Лучшая главная женская роль".
Актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Ответный ход", "Родня", "Следствие ведут знатоки: Шантаж", "Старухи", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Дети Дон-Кихота", "Француз" и "Вор".
Напомним, 10 ноября, стало известно о смерти известной украинской актрисы Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлии Волчковой.
Также известно, что 5 ноября, в Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Наталья Корчагина.
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