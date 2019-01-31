В Москве умерла актриса, признанная "королева эпизодов"

Смерть Валентины Березуцкой наступила в результате остановки сердца

Фото: из открытых источников.

В Москве умерла актриса, признанная "королева эпизодов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/352/7a0/5c53527a0dffc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/352/7a0/5c53527a0dffc.jpg 2019-01-31T21:55:00+02:00 Россия Смерть Валентины Березуцкой наступила в результате остановки сердца

В Москве умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая. Об этом сообщает "Пятый канал" в четверг, 31 января.

Артистка скончалась на 87-м году жизни. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца. Березуцкая находилась у себя в квартире и внезапно начала задыхаться. Приехавшие в дом сотрудники скорой помощи констатировали, что женщина находится в коме, и вызвали на помощь реанимацию, но те не смогли спасти жизнь актрисы.

Валентина Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в Курской области. В 23 года она стала выпускницей актерского факультета ВГИКа, а после окончания университета начала служить в Театре-студии киноактера. Она являлась заслуженной артисткой России, а также лауреатом премии "Ника" в номинации "Лучшая главная женская роль".

Актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Ответный ход", "Родня", "Следствие ведут знатоки: Шантаж", "Старухи", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Дети Дон-Кихота", "Француз" и "Вор".

Напомним, 10 ноября, стало известно о смерти известной украинской актрисы Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлии Волчковой.

Также известно, что 5 ноября, в Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Наталья Корчагина.

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