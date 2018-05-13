В Москве во время митинга задержали 20 активистов

Сегодня, 19:13

Среди задержанных есть несовершеннолетние

Фото: ovdinfo.org
Фото: ovdinfo.org

В Москве во время митинга "За свободный Интернет" полиция задержала 20 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Всего в акции участвовали, по оценкам полиции, около тысячи человек. Целью акции организаторы назвали привлечение внимания к ограничениям доступа к интернет-ресурсам, действий Роскомнадзора в целом и уголовных дел за репосты в соцсетях.

Причиной задержаний назвали скандирование антиправительственных лозунгов, которые не соответствовали заявленной тематике митинга. Кроме того, среди задержанных были несовершеннолетние.

Ранее мы рассказываличем обернулись для россиян массовые акции протеста против инаугурации Путина. Задержания прошли по всей стране. В Саратове после того, как основная часть участников акции мирно разошлась, несколько полицейских подошли к мальчику и задержали его, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщалось, Евросоюз призывал российские власти немедленно отпустить задержанных мирных демонстрантов и журналистов.


 
Россия, москва, протесты, задержаны

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