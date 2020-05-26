В Москве все-таки проведут военный парад: Путин назвал дату

Марш "бессмертного полка" пока провести не могут

Президент России Владимир Путин приказал провести парад в Москве 24 июня. Об этом он заявил по итогам рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", – сказал Путин.

Как отметил президент РФ, марш "бессмертного полка" пока невозможно провести, соблюдая социальную дистанцию, поэтому он пройдет 26 июля.

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"Поэтому предлагаю, тем не менее, провести марш тоже после парада, но после другого, на месяц позже, 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы – день военно-морского флота", – добавил Путин.

Напомним, в День победы над нацизмом, который в России празднуется как "День Победы в Великой отечественной войне", президент РФ Владимир Путин в одиночестве провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.

Также стало известно, что в РФ минимум 376 военных заразились коронавирусом на репетициях парада к 9 Мая. Во время репетиций ношение масок было выборочным. Одни их шили сами, у других их вообще не было.

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