В Москве все-таки проведут военный парад: Путин назвал дату

Президент России Владимир Путин приказал провести парад в Москве 24 июня. Об этом он заявил по итогам рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", – сказал Путин.
Как отметил президент РФ, марш "бессмертного полка" пока невозможно провести, соблюдая социальную дистанцию, поэтому он пройдет 26 июля.
"Поэтому предлагаю, тем не менее, провести марш тоже после парада, но после другого, на месяц позже, 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы – день военно-морского флота", – добавил Путин.
Напомним, в День победы над нацизмом, который в России празднуется как "День Победы в Великой отечественной войне", президент РФ Владимир Путин в одиночестве провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.
Также стало известно, что в РФ минимум 376 военных заразились коронавирусом на репетициях парада к 9 Мая. Во время репетиций ношение масок было выборочным. Одни их шили сами, у других их вообще не было.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк