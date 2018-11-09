В Москве вынесли приговор похитителям барокамеры, в которой тренировался Гагарин

Хорошевский суд Москвы вынес приговор двум фигурантам дела о похищении барокамеры СБК-48, принадлежащей Мемориальному музею космонавтики.

"Приговором суда Радмир Калимуллин и Владимир Аникин признаны виновными в краже, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года четыре месяца и два года шесть месяцев соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сообщили "в суде.

Кроме того, с подсудимых взыскано 271 500 рублей ( около 111,5 тысяч грн. – Ред.) "с учетом произведенных выплат в счет погашения ущерба".

В суде уточнили, что при назначении наказания фигурантам суд учел рецидив преступления. Процесс прошел в особом порядке – без исследования доказательств, что подразумевает признание вины подсудимыми.

Калимуллин и Аниникин были задержаны и арестованы в апреле 2018 года. Было установлено, что мужчины похитили барокамеру СБК-48 из московского музея космонавтики с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице, где ее оставил мастер Анатолий Фабричнов. В барокамере могли тренироваться первые космонавты – Юрий Гагарин, Георгий Гречко, Герман Титов.

Как поясняли в полиции, похитители с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приема металла на Можайском шоссе, где оно был частично утилизировано. По некоторым данным, вес такой барокамеры – 4,5 тонны.

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