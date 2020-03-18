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В Москве число людей с коронавирусом выросло в полтора раза за сутки

18 марта, 16:46

Станислав Кожемякин

В целом, инфекция подтвердилась у 147 человек по всей стране

Темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России не сбавляют оборотов – если раньше здесь обнаружили 30 новых зараженных, то теперь – 33.

Об этом 18 марта сообщили в оперативном штабе российского правительства, уточнив, что теперь в стране зафиксировано 147 людей с опасным вирусом, абсолютное большинство из которых – в столице.

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Уточняется, что 31 заболевший был обнаружен в Москве (всего – 87), и еще по одному – в Томской и Новосибирской областях, где до этого не было коронавируса. При этом все зараженные подхватили инфекцию за границей.

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Напомним, что по подсчетам американского института Хопкинса на данный момент в мире насчитывается более 204 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 8 тыс. В то же время более 82 тыс. человек выздоровели.

При этом в Европе, которая с конца февраля стала эпицентром коронавирусной инфекции, ситуация остается критичной в Италии и Испании — там 31 и 13 тысяч инфицированных соответственно. Именно на Италию приходятся 2,5 из 8 тысяч жертв по всему миру.

Больше о том, как планета пытается побороть эпидемию, вы можете узнать в онлайн-хронике "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва эпидемия вирус коронавирус пандемия

Источник: ТАСС

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