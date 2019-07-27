В Москве задержали более тысячи участников акции протеста

Много задержанных также говорят о том, что их избивали в автозаках

Фото: AFP

В центре Москвы силовики задержали более 1 тысячи человек, которые пришли на несанкционированный митинг "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации.

По последней информации "ОВД-Инфо", российские правоохранители задержали 1007 человек.

Пострадали несколько журналистов: в частности, журналистку РБК Елену Шевелеву ударил полицейский, а оператору известного российского урбаниста Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос. Граждан массово избивали дубинками на участников акции натравливали служебных собак. Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ, от которого пострадали и граждане, и силовики.

Много задержанных также говорят о том, что их избивали в автозаках.

Как сообщалось, независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля. Участники протестов недовольны также тем, что много кандидатов, лояльных к мэрии Москвы, идут на выборы не от партий, а как самовыдвиженцы. Проблем с регистрацией у провластных кандидатов нет.

Теперь следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о препятствовании работе избирательной комиссии.

Напомним, ранее в центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключенных. Поводом для акции стал арест журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова.

Кроме этого, серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжали стоять с плакатами в защиту журналиста.

Адвокат Голунова сообщил, что полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.

Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.

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