В Москве задержали более тысячи участников акции протеста
Много задержанных также говорят о том, что их избивали в автозаках
В центре Москвы силовики задержали более 1 тысячи человек, которые пришли на несанкционированный митинг "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации.
По последней информации "ОВД-Инфо", российские правоохранители задержали 1007 человек.
Пострадали несколько журналистов: в частности, журналистку РБК Елену Шевелеву ударил полицейский, а оператору известного российского урбаниста Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос. Граждан массово избивали дубинками на участников акции натравливали служебных собак. Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ, от которого пострадали и граждане, и силовики.
Много задержанных также говорят о том, что их избивали в автозаках.
Теперь следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о препятствовании работе избирательной комиссии.
Напомним, ранее в центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключенных. Поводом для акции стал арест журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова.
Кроме этого, серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжали стоять с плакатами в защиту журналиста.
Адвокат Голунова сообщил, что полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.
Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.
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