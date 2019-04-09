Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В Москве задержали бывшего участника "Правого сектора"

Сегодня, 16:50

В "Правом секторе" признали, что Пирожок вступил в организацию в 2014 году, но пробыл там менее года

Фото: sharij.net
Фото: sharij.net.
В Москве задержали бывшего участника "Правого сектора" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg Россия В «Правом секторе» признали, что Пирожок вступил в организацию в 2014 году, но пробыл там менее года

Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Украины по фамилии Пирожок, который был связан с "Правым сектором".

В управлении ФСБ по Москве и Московской области утверждают, что в 2014 году на территории Украины Пирожок якобы вступил в состав "Правого сектора" под псевдонимом "Роман Чирка", где из местных сторонников националистических идей якобы создал отряд "Хорты" для ведения партизанской войны против России.

В ФСБ утверждают, что в январе 2018 года Пирожок прибыл в Московский регион, где проживал по различным конспиративным адресам и якобы распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы "Правого сектора" с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.

В "Правом секторе" признали, что задержанный украинец Пирожок вступил в организацию в 2014 году, но пробыл там менее года.

Как заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, во времена Евромайдана в организацию "в день приходили по 100-200 человек", и невозможно было проверить биографию каждого.

"После того, как он начал делать какие-то бандитские схемы и так далее, мы его выгнали. С конца 2014 года он вообще не имеет никакого отношения к "Правому сектору", – сказал Скоропадский.

Ранее сообщалось, что в России украинца приговорили к двум годам колонии за связи с "Правым сектором".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, арест, задержание, ФСБ, Правый сектор, Пирожок

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве задержали бывшего участника "Правого сектора"". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия требует выдать добровольца из "Правого сектора": появился ответ Украины

11 января, 20:04

Москва хочет отдать под суд члена организации, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе

"Правый сектор", химические бомбы и немецкие цистерны с газом: оккупанты запустили новый фейк

18 декабря 2018, 07:02

В Горловке и Макеевке "власти" провернули махинацию с зарплатами местных бюджетников

Бывшего охранника Яроша в России приговорили к четырем годам тюрьмы

4 декабря 2018, 21:49

По версии российского следствия, Шумков "принимал активное участие в деятельности "Правого сектора", направленной против интересов РФ и посягающей на ее территориальную целостность"

"Кино" для любителей боярышника: офицер ВСУ высмеял очередной фейк боевиков

13 сентября 2018, 04:30

"БТР СБУ" на поверку оказался техникой саперной роты 1-го армейского корпуса "ДНР"

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой (фото)

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Мифы о болезни печени и главные правила профилактики

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Ученые связали недосыпание с развитием тяжелой болезни
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают