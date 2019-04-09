В Москве задержали бывшего участника "Правого сектора"

В "Правом секторе" признали, что Пирожок вступил в организацию в 2014 году, но пробыл там менее года

Фото: sharij.net.

В Москве задержали бывшего участника "Правого сектора" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg 2019-04-09T16:50:00+03:00 Россия В «Правом секторе» признали, что Пирожок вступил в организацию в 2014 году, но пробыл там менее года

Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Украины по фамилии Пирожок, который был связан с "Правым сектором".

В управлении ФСБ по Москве и Московской области утверждают, что в 2014 году на территории Украины Пирожок якобы вступил в состав "Правого сектора" под псевдонимом "Роман Чирка", где из местных сторонников националистических идей якобы создал отряд "Хорты" для ведения партизанской войны против России.

В ФСБ утверждают, что в январе 2018 года Пирожок прибыл в Московский регион, где проживал по различным конспиративным адресам и якобы распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы "Правого сектора" с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.

В "Правом секторе" признали, что задержанный украинец Пирожок вступил в организацию в 2014 году, но пробыл там менее года.

Как заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, во времена Евромайдана в организацию "в день приходили по 100-200 человек", и невозможно было проверить биографию каждого.

"После того, как он начал делать какие-то бандитские схемы и так далее, мы его выгнали. С конца 2014 года он вообще не имеет никакого отношения к "Правому сектору", – сказал Скоропадский.

Ранее сообщалось, что в России украинца приговорили к двум годам колонии за связи с "Правым сектором".

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.