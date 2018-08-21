В Москве задержали участников акции в поддержку Сенцова

Сегодня, 20:55

Правоохранители задержала не менее семи человек, их повезли в отделение полиции для составления протокола

Фото: twitter.com/novaya_gazeta
Фото: twitter.com/novaya_gazeta

На Чистопрудном бульваре в Москве задержали активистов, устроивших пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает российское издание "Новая газета".
Согласно данным издания, правоохранители задержала не менее семи человек, их повезли в отделение полиции для составления протокола.

"В общей сложности на акцию пришли около 30 человек, некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного режиссера и сменяли друг друга", – говорится в сообщении.

Также российское СМИ напоминает, что ранее во вторник ассоциация "Свободное слово" провела одиночные пикеты у памятника Пушкину в Москве. 

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Ассоциация "Свободное слово" проводит серию одиночных пикетов за обмен узников России и Украины в 100-й день голодовки Олега Сенцова.

Так, акция в поддержку Сенцова также прошла в Казани, где активисты "Открытой России" растянули баннер с надписью "Свободу Сенцову. 100 дней" недалеко от Казанского кремля.

Как сообщалось, сегодня, 21 августа, в акции в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова возле посольства РФ в Киеве принимали участие около 60 человек. Мероприятие было приурочено к 100 дням голодовки режиссера. Участники акции держат плакаты с надписями: #FreeSentsov и #Stop Putin.

Аналогичные акции сегодня проводились еще в нескольких странах Европы.

Напомним, 100 дней назад начал голодовку Олег СенцовУкраинский кинорежиссер  удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией.

А недавно в Федеральной службе исполнения наказаний России опровергли информацию о том, что осужденный за терроризм Сенцов похудел на 30 кг.

В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.
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