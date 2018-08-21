В Москве задержали участников акции в поддержку Сенцова
Правоохранители задержала не менее семи человек, их повезли в отделение полиции для составления протокола
На Чистопрудном бульваре в Москве задержали активистов, устроивших пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает российское издание "Новая газета".
Согласно данным издания, правоохранители задержала не менее семи человек, их повезли в отделение полиции для составления протокола.
"В общей сложности на акцию пришли около 30 человек, некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного режиссера и сменяли друг друга", – говорится в сообщении.
Также российское СМИ напоминает, что ранее во вторник ассоциация "Свободное слово" провела одиночные пикеты у памятника Пушкину в Москве.
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Ассоциация "Свободное слово" проводит серию одиночных пикетов за обмен узников России и Украины в 100-й день голодовки Олега Сенцова.
Так, акция в поддержку Сенцова также прошла в Казани, где активисты "Открытой России" растянули баннер с надписью "Свободу Сенцову. 100 дней" недалеко от Казанского кремля.
Как сообщалось, сегодня, 21 августа, в акции в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова возле посольства РФ в Киеве принимали участие около 60 человек. Мероприятие было приурочено к 100 дням голодовки режиссера. Участники акции держат плакаты с надписями: #FreeSentsov и #Stop Putin.
Аналогичные акции сегодня проводились еще в нескольких странах Европы.
Напомним, 100 дней назад начал голодовку Олег Сенцов. Украинский кинорежиссер удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией.
А недавно в Федеральной службе исполнения наказаний России опровергли информацию о том, что осужденный за терроризм Сенцов похудел на 30 кг.
В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.