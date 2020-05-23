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В Москве захватили заложников в банке: появилось видео штурма

23 мая, 15:40

Татьяна Власенко

Мужчина ворвался в отделение “Альфа банка”

В Москве, которая ранее опустела из-за карантина, неизвестный напал на банк и взял в заложники несколько человек. Об этом сообщают ряд российских СМИ.

В Telegram-канале Baza отмечается, что в правоохранительные органы обратился сотрудник банка и рассказал про мужчину, который заявил о минировании здания.

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Очевидцы отмечают, что неизвестный напал на отделение "Альфа банка", что на Земляном валу, а из его рюкзака якобы торчат провода. Он взял в заложники четырех сотрудников банка и одного посетителя.

К месту происшествия стянуты силовики, ведутся переговоры.

При этом источник "ТАСС" сообщает, что мужчина, захвативший заложников, требует крупную сумму.

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Силовики расширили зону оцепления вокруг отделения банка. По последним данным, внутри отделения банка остался один заложник, остальных удалось вывести. Если переговоры зайдут в тупик – Росгвардия и полиция готовятся к штурму.

Спустя некоторое время стало известно, что силовики таки штурмовали отделение банка, в котором захватили заложников.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", ранее в России, на территории московского следственного изолятора "Лефортово", где содержатся несколько украинских политических заключенных,зафиксировали вспышку коронавируса.

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Россия банки заложники захват штурм

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