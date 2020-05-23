В Москве захватили заложников в банке: появилось видео штурма

В Москве, которая ранее опустела из-за карантина, неизвестный напал на банк и взял в заложники несколько человек. Об этом сообщают ряд российских СМИ.

В Telegram-канале Baza отмечается, что в правоохранительные органы обратился сотрудник банка и рассказал про мужчину, который заявил о минировании здания.

Реклама

Очевидцы отмечают, что неизвестный напал на отделение "Альфа банка", что на Земляном валу, а из его рюкзака якобы торчат провода. Он взял в заложники четырех сотрудников банка и одного посетителя.

К месту происшествия стянуты силовики, ведутся переговоры.

При этом источник "ТАСС" сообщает, что мужчина, захвативший заложников, требует крупную сумму.

Реклама

Силовики расширили зону оцепления вокруг отделения банка. По последним данным, внутри отделения банка остался один заложник, остальных удалось вывести. Если переговоры зайдут в тупик – Росгвардия и полиция готовятся к штурму.

Спустя некоторое время стало известно, что силовики таки штурмовали отделение банка, в котором захватили заложников.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Реклама

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", ранее в России, на территории московского следственного изолятора "Лефортово", где содержатся несколько украинских политических заключенных,зафиксировали вспышку коронавируса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама