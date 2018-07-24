В НАТО отреагировали на блокаду Россией Азовского моря

Вчера, 05:50

По словам Бутса, НАТО представляет оборонительную организацию и будет действовать в том случае, когда их корабли будут атакованы

Фото: Defence Matters
Фото: Defence Matters

Представитель НАТО заявил, что Альянс может ответить на возможную блокаду Россией Азовского моря только при наличии политического решения руководства военного блока.

"Мы выполняем военные операции в соответствии с приказами командования НАТО. А здесь понадобится политическое решение Альянса. Замечу: мы представляем оборонительную организацию и будем действовать в том случае, когда наши корабли будут атакованы", – прокомментировал "Укринформу" командующий Второй постоянной военно-морской группы НАТО Боудевин Бутс.

По словам Бутса, наращивание военной мощи РФ в Черном море после незаконной аннексии Крыма привело к увеличению присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Напомним, за последние несколько месяцев российские пограничники остановили десятки судов, идущих в украинские порты. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил об обострении ситуации в Азовском море в связи с наращиванием военного присутствия Российской Федерации.

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и проверками украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.

Накануне в России объяснили цель Кремля в Азовском море.

Как сообщалось, в порт Одессы зашли корабли НАТО"В порт Одессы с визитом заходят корабли постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО (SNMCMG2)", – говорится в сообщении Военно-морских сил Украины в Facebook.

Напомним, 21 июля в Украине завершились международные учения Sea Breeze, в которых приняли участие военные из 16 стран: Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции. Всего в ходе учений корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов.

Также мы публиковали впечатляющие фото украинских морпехов с учений Sea Breeze. Морские пехотинцы ночью прыгали с парашютом и на броне одолели водную преграду.
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