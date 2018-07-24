В НАТО отреагировали на блокаду Россией Азовского моря

По словам Бутса, НАТО представляет оборонительную организацию и будет действовать в том случае, когда их корабли будут атакованы

Представитель НАТО заявил, что Альянс может ответить на возможную блокаду Россией Азовского моря только при наличии политического решения руководства военного блока.

"Мы выполняем военные операции в соответствии с приказами командования НАТО. А здесь понадобится политическое решение Альянса. Замечу: мы представляем оборонительную организацию и будем действовать в том случае, когда наши корабли будут атакованы", – прокомментировал "Укринформу" командующий Второй постоянной военно-морской группы НАТО Боудевин Бутс.

По словам Бутса, наращивание военной мощи РФ в Черном море после незаконной аннексии Крыма привело к увеличению присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Напомним, за последние несколько месяцев российские пограничники остановили десятки судов, идущих в украинские порты. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил об обострении ситуации в Азовском море в связи с наращиванием военного присутствия Российской Федерации.

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и проверками украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.

Накануне в России объяснили цель Кремля в Азовском море.

Как сообщалось, в порт Одессы зашли корабли НАТО. "В порт Одессы с визитом заходят корабли постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО (SNMCMG2)", – говорится в сообщении Военно-морских сил Украины в Facebook.

Напомним, 21 июля в Украине завершились международные учения Sea Breeze, в которых приняли участие военные из 16 стран: Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции. Всего в ходе учений корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов.

Также мы публиковали впечатляющие фото украинских морпехов с учений Sea Breeze. Морские пехотинцы ночью прыгали с парашютом и на броне одолели водную преграду.