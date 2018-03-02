В НАТО ответили на слова Путина о новых ракетах и ядерном ударе

Лунгеску подчеркнула, что в НАТО неоднократно давали понять: система противоракетной обороны Альянса не предназначена и не направлена против России

Угрозы президента РФ Владимира Путина союзникам НАТО "неприемлемы" и не помогают усилиям, направленным на ослабление напряжения. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Северо-атлантического альянса Оаны Лунгеску в пятницу, сообщает Reuters.

"Российские заявления, которые угрожают нападением на союзников, неприемлемы и контрпродуктивны", – говорится в заявлении Лунгеску.

"Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений. Все союзники поддерживают соглашения о контроле над вооружениями, которые укрепляют доверие для общего блага", – добавила она.

Лунгеску подчеркнула, что в НАТО неоднократно давали понять: система противоракетной обороны Альянса не предназначена и не направлена против России.

Как известно, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты со сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия. Он также заявил о мгновенном ядерном ударе в случае агрессии против России.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выразили свою обеспокоенность заявлениями президент РФ Владимира Путина о разработке новых видов вооружения.