В Нижнем Новгороде убили российского журналиста

В Нижнем Новгороде Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело 1 статьи 105 УК ("Убийство") после смерти журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова. Об этом сообщает Newsroom24.

Тело журналиста с открытой черепно-мозговой травмой нашли 23 июля около Нижегородской соборной мечети в Нижегородском районе города. По предвариетльной информации, травму нанесли камнем. Расследование уголовного дела продолжается.

Также СМИ сообщили, что вечером 23 июля на стройплощадке около трамплина очевидцы слышали крики, а после в траве на склоне нашли тело молодого человека в крови.

Ранее сообщалось, что в Словакии убили журналиста-расследователя вместе с его девушкой.

По мнению главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста. Кучака знали, в частности, по его расследованиям в отношении подозрений в налоговом мошенничестве. Главными героями его материалов выступали, прежде всего, известные бизнесмены, которые, по данным расследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками.

Ранее сообщалось, что корейский журналист найден мертвым в своем номере в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхенчхане.