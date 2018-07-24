В Нижнем Новгороде убили российского журналиста

Вчера, 16:27

По информации СМИ, ему нанесли смертельную травму камнем

Фото: newsroom24.ru
Фото: newsroom24.ru

В Нижнем Новгороде Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело 1 статьи 105 УК ("Убийство") после смерти журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова. Об этом сообщает Newsroom24.

Тело журналиста с открытой черепно-мозговой травмой нашли 23 июля около Нижегородской соборной мечети в Нижегородском районе города. По предвариетльной информации, травму нанесли камнем. Расследование уголовного дела продолжается. 

Также СМИ сообщили, что вечером 23 июля на стройплощадке около трамплина очевидцы слышали крики, а после в траве на склоне нашли тело молодого человека в крови.

Ранее сообщалось, что в Словакии убили журналиста-расследователя вместе с его девушкой.

По мнению главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста. Кучака знали, в частности, по его расследованиям в отношении подозрений в налоговом мошенничестве. Главными героями его материалов выступали, прежде всего, известные бизнесмены, которые, по данным расследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками. 

Ранее сообщалось, что корейский журналист найден мертвым в своем номере в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхенчхане.
Россия, журналист, убийство, стройка

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