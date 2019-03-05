В Новороссийске произошел блэкаут: 120 тысяч человек оказались без света
В результате аварии оказались обесточены девять подстанций, обеспечивающих электроэнергией город
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Новороссийске во вторник вечером, ведутся восстановительные работы, сообщило министерство энергетики РФ.
В результате аварии оказались обесточены девять подстанций 110 кВ, обеспечивающих электроэнергией Новороссийск.
Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей около 124,6 тыс. человек, а также предприятия местной промышленности. Мощность отключения составила – 155 МВт, отмечает Минэнерго.
Как сообщают СМИ, город обесточен полностью. На дорогах не работают светофоры, образовались огромные пробки, встал электротранспорт.
Причиной блэкаута СМИ называют пожар.
Ранее в оккупированном Крыму сообщили о полном обесточивании полуострова – пропало электричество везде – от жилых домов до светофоров на улицах. Также отсутствует мобильная связь.
Также сообщалось, что в Брюсселе произошел масштабный блэкаут.
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