В Новороссийске произошел блэкаут: 120 тысяч человек оказались без света

В результате аварии оказались обесточены девять подстанций, обеспечивающих электроэнергией город

Фото: elPadawan/Flickr.

В Новороссийске произошел блэкаут: 120 тысяч человек оказались без света //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ea4/fa6/5c7ea4fa6b275.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ea4/fa6/5c7ea4fa6b275.jpg 2019-03-05T18:39:00+02:00 Россия В результате аварии оказались обесточены девять подстанций, обеспечивающих электроэнергией город

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Новороссийске во вторник вечером, ведутся восстановительные работы, сообщило министерство энергетики РФ.

В результате аварии оказались обесточены девять подстанций 110 кВ, обеспечивающих электроэнергией Новороссийск.

Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей около 124,6 тыс. человек, а также предприятия местной промышленности. Мощность отключения составила – 155 МВт, отмечает Минэнерго.

Как сообщают СМИ, город обесточен полностью. На дорогах не работают светофоры, образовались огромные пробки, встал электротранспорт.

Причиной блэкаута СМИ называют пожар.

Ранее в оккупированном Крыму сообщили о полном обесточивании полуострова – пропало электричество везде – от жилых домов до светофоров на улицах. Также отсутствует мобильная связь.

Также сообщалось, что в Брюсселе произошел масштабный блэкаут.

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