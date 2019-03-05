Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В Новороссийске произошел блэкаут: 120 тысяч человек оказались без света

Сегодня, 18:39

В результате аварии оказались обесточены девять подстанций, обеспечивающих электроэнергией город

Фото: elPadawan/Flickr
Фото: elPadawan/Flickr.
В Новороссийске произошел блэкаут: 120 тысяч человек оказались без света //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ea4/fa6/5c7ea4fa6b275.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ea4/fa6/5c7ea4fa6b275.jpg Россия В результате аварии оказались обесточены девять подстанций, обеспечивающих электроэнергией город

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Новороссийске во вторник вечером, ведутся восстановительные работы, сообщило министерство энергетики РФ.

В результате аварии оказались обесточены девять подстанций 110 кВ, обеспечивающих электроэнергией Новороссийск.

Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей около 124,6 тыс. человек, а также предприятия местной промышленности. Мощность отключения составила – 155 МВт, отмечает Минэнерго.

Как сообщают СМИ, город обесточен полностью. На дорогах не работают светофоры, образовались огромные пробки, встал электротранспорт.

Причиной блэкаута СМИ называют пожар.

Ранее в оккупированном Крыму сообщили о полном обесточивании полуострова – пропало электричество везде – от жилых домов до светофоров на улицах. Также отсутствует мобильная связь.

Также сообщалось, что в Брюсселе произошел масштабный блэкаут.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, блэкаут, Новороссийск

Вы сейчас просматриваете новость " В Новороссийске произошел блэкаут: 120 тысяч человек оказались без света". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый блэкаут в Крыму: почти 18,5 тыс. человек остались без света

4 января, 17:51

Оккупационные власти называют причиной отключения света "сработку автоматики"

Оккупанты в Крыму предъявили обвинение Бекирову, подозреваемому в организации блэкаута на полуострове

19 декабря 2018, 23:08

Также активиста обвиняют в якобы организации схрона с боеприпасами в Крыму

Новый блэкаут в Крыму: без электричества – более 100 населенных пунктов

12 декабря 2018, 12:06

Оккупанты назвали отключение света последствием непогоды

Новый блэкаут в Крыму: сразу три района остались без света

16 ноября 2018, 19:58

Аварийное отключение произошло в Бахчисарайском, Джанкойском и Нижнегорском районах

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

“Автокефалия ненастоящая, а Епифаний - внук Филарета” - Софроний

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Андрей Данилко – о скандале на Евровидении