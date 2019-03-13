В Новосибирске к 9 мая появится памятник Сталину

Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет

Фото: Facebook.

В Новосибирске к 9 мая появится памятник Сталину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/94b/e36/5c894be36d8a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/94b/e36/5c894be36d8a4.jpg 2019-03-13T20:29:00+02:00 Россия Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет

Сегодня, 13 марта, художественный совет мэрии Новосибирска согласовал установку памятника Иосифу Сталину возле здания обкома КПРФ на Большевистской, пишет Новосибирск онлайн.

"Одиннадцать человек проголосовало за, три против, один воздержался", — сообщил руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.

По его словам, установить бюст планируется к предстоящему Дню Победы.

"Вопрос решен. Теперь дело только за строительными работами. Эти обязательства взяла на себя КПРФ", — уточнил Алексей Денисюк.

По бокам от памятника предполагается повесить таблички. В эскизном проекте, который ранее был опубликован на сайте мэрии города, на одной из этих табличек размещена цитата Иосифа Сталина, а на другой — рифмованный текст о его заслугах. Но, по словам Алексея Денисюка, окончательное содержание табличек еще обсуждается.

Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет. Ранее Алексей Денисюк подчёркивал, что у него есть договорённость с обкомом КПРФ о видеонаблюдении и освещении на территории, а при необходимости — и о круглосуточной охране памятника.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у него сложное отношение к деятельности Иосифа Сталина. Российский лидер назвал советского диктатора продуктом своей эпохи.

В свою очередь президенты Чечни Рамзан Кадыров проклял Сталина и говорил, что в годы сталинских репрессий чеченцы столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества.

Напомним, американский историк Дуглас Смит показал видео похорон бывшего лидера СССР Иосифа Сталина, которое снял бывший помощник военного атташе США в СССР Мартин Манхофф.

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