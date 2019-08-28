В Новосибирске рухнула стена дома: люди остаются под завалами, есть погибший

Во время реконструкции перекрытия здания обрушились прямо на рабочих

В российском Новосибирске, где ранее подожгли офис "Единой России", произошел обвал части здания, в результате чего группа человек оказалась под завалами.

Как сообщили в управлении МЧС РФ по одноименной области, обрушились перекрытия на площади 350 кв. м. На данный момент ведутся спасательные работы.

В "Сибирской генерирующей компании", которой принадлежит аварийное здание, уточнили, что на объекте всего работали восемь человек. Часть из них удалось вызволить, но еще двое на данный момент остаются под завалами. Один рабочий погиб.

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"Один человек – не пострадал, один – погиб, один – с переломом, двое – под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются", – заявили в организации.

Информацию о погибшем и потерпевших подтвердили в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

В рамках спасательной операции строительные краны разбирают большие бетонные блоки, а спасатели проводят "минуты тишины", во время которых приостанавливают все работы.

Обрушившееся здание было построено в 70-ых годах прошлого века. В прошлом году началась его реконструкция.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил проведения работ. Как утверждают следователи, инцидент произошел во время планового ремонта теплотрассы.

Напомним, накануне Нового года 31 декабря, в жилом доме в российском Магнитогорске произошел мощный взрыв, в результате чего погибли 39 человек, среди которых были и маленькие дети.

А спустя несколько дней в Новочеркасске, который тоже находится в РФ, обрушилась стена четырехэтажного здания. В результате случившегося никто не пострадал.

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