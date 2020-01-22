В Охотском море второй день горит российский траулер: фото и видео

Экипаж спасательного судна ледового класса "Сибирский" не приступает к тушению из-за опасности этой операции

Судно "Enigma Astralis". Фото: www.morvesti.ru

В Охотском море, где ранее затонул траулер, не успев подать сигнал бедствия, произошло новое ЧП. Второй день в Охотском море горит траулер Enigma Astralis загорелась во вторник. Судно работало на промысле в акватории Охотского моря, примерно в 80 милях от порта Магадан. Все 47 членов экипажа судна эвакуированы. Пострадавших нет. На борту горящего судна никого не осталось.

Горящий траулер. Фото: twitter.com/LDEuropeNews

Как сообщают в морском координационно-спасательном подцентре ФГУ "Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский", экипаж спасательного судна ледового класса "Сибирский", который накануне подошел к траулеру Enigma Astralis, не приступает к его тушению из-за опасности этой операции.

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"На судне видны языки пламени, высаживаться на него опасно для жизни. Кроме того, существует риск взрыва хладоагентов рефрижераторной установки Enigma Astralis. Информация о том, был ли уже такой взрыв, к нам не поступала", – сказал представитель подцентра.

По его словам, угроза, что пламя доберется до резервуаров с топливом пока отсутствует, так как танки с горючим находятся в самом низу, под ватерлинией.

По факту пожара на траулере проверку проводит Дальневосточная транспортная прокуратура. Будет проверено исполнение законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, к проверке привлекаются специалисты Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора.

Судно приписано к порту Владивосток, принадлежит ООО "Дальневосточная промысловая компания" (Москва).

Ранее сообщалось, что в порту одного из норвежских городов загорелся российский траулер. Инцидент случился 25 сентября на борту стоявшего на якоре в Тромсе рыболовного судна "Бухта Наездник". В результате ЧП траулер перевернулся и затонул. Портовая и береговая охрана Норвегии допускали возможность взрыва, что чревато жуткими последствиями – на борту траулера находились 200 тыс. литров дизельного топлива и бочка с аммиаком.

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