В организме Навального обнаружили смертельно опасное вещество

У российского оппозиционера Алексея Навального, который попал в больницу с подозрением на отравление, обнаружили смертельно отравляющее вещество.

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Об этом заявил на выходе из омской больницы директор организации Фонд борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По его словам, врачи и правоохранители отказываются сказать, что это именно за вещество.

"Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции и показывает с телефона: вот это вещество нашли. Главный врач говорит: "Ну нашли и нашли, у меня нет больше никакой информации". Мы подошли к этому представителю транспортной милиции: "Какое вещество?". Она говорит: "Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающих. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты". Больше она ничего не говорит. Какое вещество – мы не знаем", – сказал Жданов.

В свою очередь жена Навального Юлия отметила, что перевозить больного отказываются, ссылаясь на то, что он якобы не транспортабелен, хотя пару часов назад готовили документы на транспортировку – поэтому и находилась там транспортная милиция.

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"Мы считаем, что это сделано для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло. Его не выдают, чтобы остатки этого вещества исчезли. Он не в очень хорошем состоянии и мы, конечно, не можем доверять этой больнице, и мы требуем, чтобы нам его выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице", – сказала его супруга.

Тем временем главврач омской больницы не подтвердил, что у Навального нашли ядовитое вещество, передает телеграм-канал Mash.

"Тот спектр веществ, который аппарат уже проверил — все результаты отрицательные. Анализы продолжаются, они будут идти еще около двух суток", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 августа Алексей Навальный почувствовал проблемы со здоровьем в самолете, следовавший из Томска в Москву. Из-за этого самолет срочно посадили в Омске и политика отвезли в больницу с подозрением на отравление. При этом исследование мозга политика не выявилось серьезных изменений – лишь умеренный отек слизистой, причиной которого может быть дисфункция слуховой трубы либо воспалительный процесс. Тем временем СМИ сообщают, что Навального хотят перевезти на лечение в Германию. Стало известно, что немцы направили специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в коме. Читайте все подробности вероятного покушения на Навального, который сейчас в коме.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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