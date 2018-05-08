В Петербурге мужчина нанес своей девушке 70 ножевых ранений

Вчера, 14:15

Нападавший до сих пор не может объяснить в полиции причины своего поступка

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Россиянин Илья Метлицкий нанес своей девушке 70 ножевых ранений. Преступление он совершил на их съемной квартире в Питере. Удары мужчина наносил в голову, туловище, руки и ноги. 

После убийства он сразу попытался сбежать, однако был быстро пойман полицией. Парень до сих пор не может внятно объяснить причины своего поступка. 

Ранее в российском Красноярске 35-летний местный житель убил свою 27-летнюю девушку и сварил ее сердце. По информации СКР, тело жертвы и раненого преступника накануне нашли в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков.

Согласно предварительной информации, мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения, в ходе ссоры нанес множественные ножевые ранения своей подруге, из-за чего она скончалась. Затем он вскрыл грудную клетку погибшей и вытащил легкое и сердце, которое затем начал варить в кастрюле. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. 

Также в России мужчина убил двух дочерей и покончил с собой.
Россия, убийство, нож, девушка

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