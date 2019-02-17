В Петербурге после падения ледяной глыбы 13-летняя девочка оказалась в больнице
Девочка попала в больницу с тяжелыми травмами
В Санкт-Петербурге, где ранее ледяная глыба убила студента, пострадал еще один человек – 13-летняя девочка оказалась в больнице с серьезными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МВД РФ.
"17 февраля в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что из своей квартиры одного из домов по Юкковскому шоссе с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, ушибом поясничной области, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 13-летняя девочка", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, на ребенка с крыши упала наледь.
Напомним, что ранее свой шок от российских холодов выразила и известная теннисистка Мария Шарапова. В январе спортсменка поделилась с подписчиками в Twitter прогнозом погоды в Москве, согласно которому температура воздуха колеблется от 1 до 20 градусов по Фаренгейту, что составляет от минус 17 до минус 6 градусов по Цельсию.
Мы также сообщали о том, что украинцы также стали жертвами холодов – лишь с 12 декабря по 8 января жертвами переохлаждения стали 64 человек.
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