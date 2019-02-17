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В Петербурге после падения ледяной глыбы 13-летняя девочка оказалась в больнице

Сегодня, 12:16

Девочка попала в больницу с тяжелыми травмами

Фото: Pixabay
В Петербурге после падения ледяной глыбы 13-летняя девочка оказалась в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5b6/ebd/5c55b6ebd7b83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5b6/ebd/5c55b6ebd7b83.jpg Россия Девочка попала в больницу с тяжелыми травмами

В Санкт-Петербурге, где ранее ледяная глыба убила студента, пострадал еще один человек – 13-летняя девочка оказалась в больнице с серьезными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МВД РФ.

"17 февраля в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что из своей квартиры одного из домов по Юкковскому шоссе с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, ушибом поясничной области, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 13-летняя девочка", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, на ребенка с крыши упала наледь.

Напомним, что ранее свой шок от российских холодов выразила и известная теннисистка Мария Шарапова. В январе спортсменка поделилась с подписчиками в Twitter прогнозом погоды в Москве, согласно которому температура воздуха колеблется от 1 до 20 градусов по Фаренгейту, что составляет от минус 17 до минус 6 градусов по Цельсию.

Мы также сообщали о том, что украинцы также стали жертвами холодов – лишь с 12 декабря по 8 января жертвами переохлаждения стали 64 человек.

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Тег Россия, лед, сосулька, петербург

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