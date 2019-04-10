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В Петербурге второй раз за неделю "похоронили" Путина

Сегодня, 16:09

Менее чем за неделю в Петербурге появилось новое "надгробие" "политического трупа"

Фото: t.me/suicidal_friday
Фото: t.me/suicidal_friday.
В Петербурге второй раз за неделю "похоронили" Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/de7/7dd/5cade77ddb1d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/de7/7dd/5cade77ddb1d9.jpg Россия Менее чем за неделю в Петербурге появилось новое "надгробие" "политического трупа"

В российском Санкт-Петербурге снова выразили протест против главы государства Владимира Путина, в очередной раз "похоронив" его.

Как сообщает Telegram-канал ПЬЯTNIЦА, 3 апреля в одном из городских скверов неизвестные активисты установили "надгробие" президента с надписью "Политический труп в Российской Федерации" и "годами" его жизни: 1952-2019.

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест. Санкт-Петербург 2019", – подписали снимок в группе.

Напомним, менее недели назад фотограф Давид Френкель сообщил о другом "надгробии Путина". Где именно установили табличку с фотографией российского президента, сказано не было, но, судя по снимку, ее воткнули в землю перед Исаакиевским собором в одноименном сквере.

Как мы писали, ранее аналогичная акция состоялась в городе Набережные Челны в российской республике Татарстан - у здания Следственного комитета появилось металлическая оградка с надгробным памятником с изображением российского президента, годами его рождения и "смерти". Таким образом, активисты выразили протест против изоляции российского интернета

Кроме того, в тот же день посты с фотографией надгробия начали распространяться в группах во "ВКонтакте", но журналисты обратили внимание на то, что владельцы сразу нескольких групп начали сообщать об исчезновении постов. Как отмечали администраторы одной из групп, соцсеть удалила пост без объяснения причин.

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Тег Россия, Путин, Санкт-Петербург, могила, надгробия, Владимир Путин

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