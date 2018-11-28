В Петербурге загорелся ледокол "Виктор Черномырдин": видео

Согласно информации спасателей, на ледоколе загорелись технические помещения общей площадью 300 кв.м. и кабели и обшивка на площади в 200 кв.м

Во вторник, 27 ноября, в Санкт-Петербурге произошел пожар на строящемся с 2012 года дизель-электрическом ледоколе Виктор Черномырдин.

Как сообщили Фонтанке в спасательной службе, в результате пожара пострадали два человека. Один отказался от госпитализации, второй находится в больнице.

Согласно информации спасателей, на ледоколе загорелись технические помещения общей площадью 300 кв.м. и кабели и обшивка на площади в 200 кв.м.

Сообщение о возгорании поступило в 19:00. Через два часа пожарные локализировали огонь. На данный момент пожар ликвидирован.

С дымом в небо уносится ледокол "Черномырдин". ВИДЕО. pic.twitter.com/dW1SpYKDDe — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 27 ноября 2018 г.

Напомним, ранее во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" был потоплен один из самых больших плавучих кранов в мире, а само судно очередной раз опозорило Россию. Все это произошло из-за попытки Кремля ответить на учения НАТО вблизи Норвегии, хотя авианосец нельзя было выводить из дока.

Напомним, что ЧП произошло в конце октября. В свою очередь в "Центре судоремонта "Звездочка" назвали причины произошедшего с "Адмиралом Кузнецовым". Глава пресс-службы организации Евгений Гладышев сказал, что виной всему могут быть перебои с электричеством.

Позже стало известно, что поиски механика, пропавшего при затоплении дока крейсера "Адмирал Кузнецов", приостановлены. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, а пятый – сменный механик 1960 года рождения – пропал без вести.