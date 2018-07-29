В Питере на параде ВМФ корабль врезался в опору моста: появилось видео

Сегодня, 16:10

На торжествах присутствовал Путин и, возможно, он мог увидеть инцидент, от которого уже открестились в Минобороны РФ

Курьез на параде в Питере. Фото: скриншот
Курьез на параде в Питере. Фото: скриншот

В России сегодня празднуют День военно-морского флота, парады проходили в Санкт-Петербурге и даже у побережья Сирии. Однако в северной столице РФ произошел неприятный инцидент. Парад транслировался на российских каналах, и видео инцидента уже попало в YouTube.

Стоит отметить, что именно в Питере российский моряки опозорились – корабль врезался в опору моста. Возможно, это даже произошло на глаза у президента РФ Владимира Путина, который присутствовал и поздравлял военнослужащих. Также был на параде и министр обороны Сергей Шойгу.

aaxjcx7xfrpfw05wxdifqrrhp4cfjxvzФото: kremlin.ru

На видео можно увидеть, как военный катер не смог завернуть и врезался в опору моста. Также было видно, что пострадавших не было, моряков лишь прилично потрясло.

А вот российское военное руководство и вовсе решило опровергнуть факт столкновения катера. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей 29 июля по акватории Невы во время главного военно-морского парада не было", – прокомментировали в военном ведомстве.

Напомним, зимой африканское судно протаранило десантный корабль из России. "Ямал", который следовал к берегам Сирии, 30 декабря в Эгейском море столкнулся с сухогрузом "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне.

В апреле прошлого года российский корабль пошел на дно после столкновения в Черном море с другим судном. Все члены экипажа судна были эвакуированы турецкими спасателями.
Россия, Путин, корабль, катер, парад
Источник:

"Сегодня"

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