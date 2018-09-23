В Питере на станции метро женщина родила ребенка

На станции метро в Санкт-Петербурге женщина родила ребенка. Малыша у 41-летней роженицы принимала дежурная по станции "Технологический институт".

Новорожденный мальчик стал первым ребенком, который родился в подземке Санкт-Петербурга, отметили в транспортной организации, пишет Hotgeo.

Как рассказали очевидцы, роды у женщины начались в переходе между станциями. Люди вызвали скорую помощь и сообщили дежурной по станции. Именно ей и пришлось помогать роженице, поскольку медики скорой приехать к появлению малыша на свет явно не успевали. К счастью, все прошло хорошо и для мамы, и для мальчика. А в качестве своей первой пеленки он получил форменную рубашку метрополитена.

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СМИ сообщают, что для 41-летней жительницы Северной российской столицы это уже четвертые роды. Прибавления в семье женщина ожидала лишь через пару недель, поэтому без опаски отправилась в поездку одна. Сейчас роженица с ребенком находятся в одном из питерских родильных домов, оба чувствуют себя хорошо.

А в соцсетях пользователи уже предложили Санкт-Петербургскому метрополитену подарить малышу пожизненный бесплатный проезд.

Напомним, это далеко не первый подобный случай. К примеру, в Париже мальчик родился прямо в одной из городских электричек.

Ранее пассажирка родила девочку в поезде Киев — Мариуполь в ночь на субботу, она с младенцем доставлена в роддом города Запорожье. Ночью к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. Проводницы сообщили об этом машинисту, вызвали "скорую" и оказали пассажирке необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что 38-летняя пассажирка поезда Львов – Ровно родила прямо в пути. Схватки начались преждевременно. Доехать до ближайшей станции не успели. Поэтому, принимать роды пришлось всем вагоном.