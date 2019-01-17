В Питере в жутком ДТП погибла молодая мать с младенцем на руках
Машины столкнулись "лоб в лоб"
В Петербурге произошла страшная авария – на трассе "Скандинавия" в лобовом ДТП погибли женщина и младенец.
Авария произошла в 19:20 по местному времени на 134 км трассы "Скандинавия". За рулем "Хендай Солярис" находился 24-летний мужчина, в авто были пассажиры – его 24-летняя спутница. На руках у женщины находилась 6-месячная дочка.
ДТП на трассе "Скандинавия". Фото vk.com/spb_today
Известно, что "Хендай Солярис" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксваген Мультивен". В результате пассажиры "Хендай" – женщина и ее дочка – погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии госпитализирован.
Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Запорожье полицейские задержали водителя, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
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