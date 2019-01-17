В Питере в жутком ДТП погибла молодая мать с младенцем на руках

Машины столкнулись "лоб в лоб"

ДТП на трассе "Скандинавия". Фото vk.com/spb_today.

В Питере в жутком ДТП погибла молодая мать с младенцем на руках https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0e9/a86/5c40e9a865c13.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0e9/a86/5c40e9a865c13.png 2019-01-17T22:48:00+02:00 Россия Машины столкнулись "лоб в лоб"

В Петербурге произошла страшная авария – на трассе "Скандинавия" в лобовом ДТП погибли женщина и младенец.

Авария произошла в 19:20 по местному времени на 134 км трассы "Скандинавия". За рулем "Хендай Солярис" находился 24-летний мужчина, в авто были пассажиры – его 24-летняя спутница. На руках у женщины находилась 6-месячная дочка.

ДТП на трассе "Скандинавия". Фото vk.com/spb_today

Известно, что "Хендай Солярис" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксваген Мультивен". В результате пассажиры "Хендай" – женщина и ее дочка – погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии госпитализирован.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали водителя, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

Вы сейчас просматриваете новость " В Питере в жутком ДТП погибла молодая мать с младенцем на руках". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: metronews Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...