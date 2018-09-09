В Питере задержали около 500 участников акции против пенсионной реформы

В России, где 9 сентября проходят митинги против повышения пенсионного возраста, сопровождающиеся арестами, в Санкт-Петербурге правоохранители задержаны около 500 человек. Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру" со ссылкой на полицию.

Участники шествия против пенсионной реформы блокированы ОМОНом возле Гренадерского моста. Наиболее активных задерживает полиция.

"По данным сотрудников правопорядка, с момента начала акции задержаны уже 400-500 человек. В момент задержания одной девушке стало плохо. Ей оказана первая помощь", – пишет издание.

Митинг в Питере, на который явились несколько тысяч горожан, начался на площади Ленина в 14.00 по местному времени.

"Власти к мероприятию подготовились и подвезли к месту колючую проволоку, подогнали поливальные машины. Также оказались перекрыты подъезды к площади Ленина, ограничили движение и по Литейному мосту. При первом задержании в ход пустили дымовую шашку", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, задержания сторонников Навального начались еще до начала акций и продолжаются до сих пор.

Как известно, в России не утихают акции протеста против пенсионной реформы. Россияне возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал.