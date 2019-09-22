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В Питере задержали участников митинга против войны в Украине

22 сентября, 14:30

Активисты стояли с одиночными пикетами

/ Фото: Александр Яремчук

В Петербурге во время митинга против войны в Украине полицейские задержали трех активистов. Об этом рассказали в "Группе помощи задержанным" в социальных сетях, сообщает "Радио Свобода".

Как рассказали организаторы "Марша мира", Семен Ткачук, Владимир Шипицын и Татьяна Сичкарева стояли с одиночными пикетами. Кроме того, полиция отобрала у Шипицына ключи от квартиры.

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Напомним, в 2015 году в Москве полиция задержала практически всех участников "Марша мира" против вторжения РФ в Украину. Также тогда были задержаны люди, которые пытались не допустить задержания и вступить в диалог с полиций.

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Кроме того, недавно в центре Москвы прошла серия одиночных пикетов в поддержку деоккупации Крыма и узников Кремля и крымских татар. Пикеты были организованы активисты инициативной группы "Стратегия-18". 

А 10 августа, в десятках городов России состоялись акции за честные выборы. Граждане вышли на улицы не только из-за ситуации с выборами в Мосгордуму, но и в связи с административным и уголовным преследованием участников предыдущих акций.

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