В Питере зарезали правозащитницу, которая поддерживала украинских политзаключенных

Погибшая участвовала в акциях в поддержку представителей сексуальных меньшинств, крымских татар, а также украинских политзаключенных

Фото: страница Елены Григорьевой на Facebook.

В Санкт-Петербурге убили известную правозащитницу Елену Григорьеву после угроз и нападений.

Об этом написал правозащитник Динар Идрисов на своей странице в Facebook.

По его словам, Григорьева была убита в ночь на 20 июля у своего дома. До этого ей неоднократно угрожали, из-за чего она совместно с адвокатом обращалась в полицию.

"Да, узнал сегодня, что Лена просила общую знакомую в случае ее смерти позаботиться о ее коте, когда ей начали угрожать убийством. Она обещала это сделать, чтобы ее успокоить, хотя в реализацию угроз не верила. Просила сделать ей дубликат ключа, но она не успела..." - написал правозащитник.

Погибшая 41-летняя активистка участвовала в акциях в поддержку представителей сексуальных меньшинств, крымских татар, а также украинских политзаключенных.

"Фонтанка" со ссылкой на Следственный комитет написала, что подозреваемых в деле об убийстве пока нет. Криминалисты насчитали на теле погибшей восемь ножевых ранений.

Ранее в России поймали убийц спортсмена, заступившегося за беременную девушку. 34-летнего борца греко-римского стиля Сергея Чуева сперва избили, а затем бросили в пруд и утопили. Эта жуткая трагедия произошла в столице РФ.

Также сообщалось, что стала известна судьба чемпиона Европы, похищенного в Москве ради выкупа в 200 тысяч евро. Знаменитого спортсмена, а ныне бизнесмена Сергей Чмуля, который был успешен в тхэквондо, несколько дней прятали в квартирах российской столицы. Пока он не сумел сбежать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Питере зарезали правозащитницу, которая поддерживала украинских политзаключенных". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"