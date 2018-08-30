В Подмосковье горел крупный спорткомплекс

В спортивном комплексе с теннисным кортом в российском городе Реутов в Подмосковье вспыхнул крупный пожар. Жители города размещали кадры возгорания в сети. На них видны клубы черного дыма, которые поднимаются высоко в небо.

Очевидцы возгорания делились видеозаписями с места пожара. На кадрах видно, что от здания фитнес-клуба в небо поднимаются густые клубы дыма. Один из свидетелей пожара высказал опасения, что огонь может распространиться на ближайшие жилые дома.

"Несколько минут назад загорелся фитнес-центр в Реутово. Все стреляет, клубы дыма устрашающие и распространяются на жилые дома, где могут быть открыты окна и спать дети, люди преклонного возраста. Очень надеюсь, что никто не пострадал. Это очень страшно наблюдать вживую," - написал один из очевидцев.

По словам свидетелей, горело здание, расположенное на Новой улице. Предварительно, огонь охватил уже 1000 квадратных метров. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Напомним, страшный пожар в Кемерово произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

27 марта, тысячи людей вышли на акцию протеста в Кемерово с требованием отставки местных властей и правды о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". В Следкоме отметили, что скорее всего причиной возгорания стало замыкание электропроводки.