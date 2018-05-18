В Подмосковье массово находят опасную взрывчатку

Сегодня, 04:30

Случаи участилась с наступлением весны

Фото: mosreg.ru
Фото: mosreg.ru

Саперы обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны в Московской области с начала 2018 года, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Согласно данным ведомства, с начала 2018 года взрывотехниками "Мособлпожспас" на территории Московской области нашли и обезвредили 38 различных боеприпасов.

"С наступлением весны в Систему-112 Московской области регулярно поступают сообщения об обнаружении боеприпасов. С начала мая спасателями было уничтожено 17 снарядов. Увеличение количества найденных боеприпасов специалисты объясняют активизацией строительных, дорожных и дачных работ в связи с наступлением теплой погоды", - говорится в сообщении.

В частности, в деревне Поварово Солнечногорского района была обнаружена авиабомба ФАБ-250, которую вывезли на безопасную территорию в специально оборудованном автомобиле, а после уничтожили.

Напомним, в начале апреля в Киеве задержали мужчину, который гулял по городу с гранатой в барсетке.

Ранее мы сообщали, что в Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину в нетрезвом состоянии, который ходил по городу с гранатой и травматическим пистолетом.
боеприпасы, подмосковье, великая отечественная война, новости России

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