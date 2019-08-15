В Подмосковье ревнивец захватил магазин, но сдался после бутылки коньяка

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В России полиция задержала незадачливого ревнивца, забаррикадировавшегося с ружьем в магазине в Подмосковье. Также мужчина попросил бутылку коньяка.

"После того, как оно его желание выполнено, мужчина сдался правоохранителям", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, на преступление мужчину сподвигла ревность.

Он попытался застать отказавшую ему во взаимности возлюбленную на рабочем месте и выяснить с ней отношения, но не застал ее. При себе мужчина имел охотничье ружье, никто не пострадал.

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Видео: Mash

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Мужчину подозревают в хулиганстве с применением оружия, его собираются доставить в отдел полиции. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Телеграм-канал Mash также сообщает подробности инцидента.

Напомним, в Италии 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову. По словам сестры погибшей, итальянец убил украинку на почве ревности.

Также мы писали, что россиянка нашла интересный способ разоблачить измену мужа: сейчас ее ждет суд. По данным следствия, 33-летняя омичка, подозревая своего супруга в измене, купила в интернете GPS-трекер для получения акустической информации и установила техническое средство в автомобиле мужа. В течение нескольких месяцев она прослушивала его разговоры.

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