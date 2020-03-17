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В полночь Россия временно запретит въезд для иностранцев: назван срок запрета

17 марта, 19:05

Сергей Пономаренко

Большинство зараженных коронавирусом, по данным российских властей, приехали из-за границы

В связи с пандемией коронавируса в мире, в полночь Россия закроет свои границы для всех иностранцев. Такое решение накануне приняло правительство. Запрет продлится до 1 мая. В этот период пересекать российскую границу разрешат только: дипломатам, членам официальных делегаций и людям, которые имеют разрешение на проживание на территории Российской Федерации. Также запрет не касается водителей грузовиков, которые перевозят товары, экипажей воздушных и морских судов, машинистов поездов и водителей пассажирского транспорта международного сообщения. Люди, которые путешествуют транзитом через российские аэропорты, также смогут пересечь российскую границу. Позволят это сделать и тем, кто имеет служебную или частную визу из-за смерти близкого родственника.

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Со вчерашнего дня Россия приостановила полеты в большинство городов Европы, оставила только регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло. Отменили поезда в Украину, Молдову, Беларусь. Закрыты большинство автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной, Польшей, Норвегией. Сейчас в России зафиксировано 93 случаев заражения коронавирусом. В Минздраве сообщили, что в 83 случаях инфекция привезена из-за рубежа. Остальные случаи – это заражение внутри страны.

В тренде
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия граница коронавирус

Источник: Сегодня

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