В Польше резко отреагировали на очередное заявление Путина

На пресс-конференции Путин напомнил о ситуации с "мюнхенским сговором" и участии Польши в разделе Чехословакии

Владимир Путин / Фото: Reuters

Польша напомнила России о роли Советского союза во Второй мировой войне и обвинила президента РФ Владимира Путина в искажении истории. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

Ранее на своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что у СССР буквально не оставалось другого выхода, чем подписать с гитлеровской Германией пакт о ненападении, ведь все остальные подписали такие соглашения раньше. Что касается секретных протоколов к пакту и последовавший за ними раздел Польши, Путин напомнил, что Польша сама до этого участвовала в разделе Чехословакии, то есть, "сделала то же самое".

В Польше в ответ обвинили Путина в том, что он "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым", и напомнили о польских жертвах советских репрессий во время Второй мировой войны.

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"По словам историков, достоверные подсчеты показывают: общее число жертв советских репрессий с 1939 до 1944 годы составило 566 000 поляков (включая все три категории: арестованные, депортированные и убитые)", – говорится в сообщении ведомства.

Именно поэтому, уверены в Польше, так важно снова запустить работу польско-российской группы по сложным вопросам, которая уже достигла существенных достижений, в том числе — сделала выводы о роли СССР во Второй мировой войне.

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"Надежный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы воздать должное миллионам жертв сталинских репрессий, в том числе и с российской стороны", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, в этом году Польша также не пригласила Путина на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, в которых принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

После нападения России на Украину поляки всерьез задумались о своей безопасности, и приняли решение модернизировать армию и сферу обороны, закладывая на эти целы огромные бюджеты. А ранее польские эксперты заявляли, что Кремль готовится начать войну в Европе с нападения на Польшу, как в 1939 году.

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