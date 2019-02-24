В противогазах и с голой грудью: россиянок призвали "рожать мясо"
Феминистки в РФ выразили свой протест против того, новорожденные малыши обречены стать жертвами российской власти
В российском Санкт-Петербурге прошла неординарная акция, в ходе которой группа женщин в противогазах и частично топлесс принесла под один из городских военкоматов "грудных младенцев".
"Шесть женщин в противогазах атаковали военкомат Ленинградской области, находится в Санкт-Петербурге, попробовав поставить на воинский учет грудных младенцев. Однако, в пеленках, перевязанных георгиевскими лентами, вместо младенцев было сырое мясо", – сообщает у себя в Facebook активистка Леда Гарина.
По ее словам, таким образом российские феминистки выразили свой протест против того, что женщин в РФ призывают рожать и пытаются запретить аборты, чтобы потом их дети стали жертвами российской власти, "пушечным мясом российского милитаризма" и "трупами решенных Россией бессмысленных войн".
"Сегодня мы говорим "Нет" давлению на женщин. "Нет" насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. "Нет" войне", – резюмировала Гарина.
Напомним, что в прошлом месяце в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.
Кроме того, прошлой весной в России задержали более тысячи участников антиправительственной акции "Он нам не царь".
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