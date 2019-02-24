В противогазах и с голой грудью: россиянок призвали "рожать мясо"

Феминистки в РФ выразили свой протест против того, новорожденные малыши обречены стать жертвами российской власти

Фото: facebook.com/profile.php?id=100001392901051.

В противогазах и с голой грудью: россиянок призвали "рожать мясо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/252/ef8/5c7252ef80595.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/252/ef8/5c7252ef80595.jpg 2019-02-24T10:39:00+02:00 Россия Феминистки в РФ выразили свой протест против того, новорожденные малыши обречены стать жертвами российской власти

В российском Санкт-Петербурге прошла неординарная акция, в ходе которой группа женщин в противогазах и частично топлесс принесла под один из городских военкоматов "грудных младенцев".

"Шесть женщин в противогазах атаковали военкомат Ленинградской области, находится в Санкт-Петербурге, попробовав поставить на воинский учет грудных младенцев. Однако, в пеленках, перевязанных георгиевскими лентами, вместо младенцев было сырое мясо", – сообщает у себя в Facebook активистка Леда Гарина.

По ее словам, таким образом российские феминистки выразили свой протест против того, что женщин в РФ призывают рожать и пытаются запретить аборты, чтобы потом их дети стали жертвами российской власти, "пушечным мясом российского милитаризма" и "трупами решенных Россией бессмысленных войн".

"Сегодня мы говорим "Нет" давлению на женщин. "Нет" насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. "Нет" войне", – резюмировала Гарина.

Напомним, что в прошлом месяце в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований. Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.

Кроме того, прошлой весной в России задержали более тысячи участников антиправительственной акции "Он нам не царь".

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