В ракетных войсках России нашли "украинского шпиона": видео

В России, где ранее подполковника полиции обвинили в шпионаже в пользу Украины, обнаружили очередного "украинского шпиона".

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Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ, им оказался военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения Минобороны.

Мужчина якобы передавал украинской разведке сведения, составляющие государственную тайну.

Он был задержан в городе Барнаул и на данный момент помещен под арест. В отношении военного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ), которая предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы, штраф или ограничение свободы на срок до двух лет.

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Его личные данные – имя, фамилия, военное звание или военная часть – не раскрываются.

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Напомним, в ноябре прошлого года в Ростовской области РФ задержали военнослужащего Вооруженных сил, который тоже, как утверждают в ФСБ, работал на украинскую разведку. По данным СМИ, им оказался старший лейтенант Руслан Артыков.

Кроме того, в 2019 году Ростовский областной суд РФ приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково Владимира Моргунова к 12 годам колонии строгого режима за госизмену – его обвинили в том, что он передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы.