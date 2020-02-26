Путин разрешил избивать россиян "в рамках закона"

Президент уверен, что "ранимые и трепетные" силовики бьют активистов только на несанкционированных митингах

Президент России Владимир Путин одобряет насилие над участниками митингов со стороны силовиков в своей стране.

Об этом он заявил во время интервью "20 вопросов президенту" для кремлевского пропагандистского агентства ТАСС.

"Нельзя допускать! Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона", – ответил Путин на вопрос интервьюера об уголовных сроках для россиян, которые кидали пластиковые бутылки в силовиков на протестах прошлым летом.

На это ведущий задал встречный вопрос – неужели служащие Росгвардии "такие ранимые, трепетные"?

"Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать", – ответил Путин.

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Комментируя суд над московским блогером Владиславом Синицей, которому дали пять лет тюрьмы за сообщение в Twitter с угрозами в адрес семей силовиков, президент России сказал, что в отношении тех, кто "под пули лезут, если родина прикажет" недопустимо распространять информацию "о том, что нужно убивать их детей".

Кроме того, Владимир Путин уверен, что "дубинкой просто так никто не молотит". Он утверждает, что силовики избивали активистов только на несанкционированных митингах, причем их участники сами провоцировали насилие в свой адрес, перекрывая дорожное движение.

Напомним, что прошлым летом в Москве регулярно проходили акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Самая крупная демонстрация прошла 27 июля – на улицы вышли тысячи людей, которых вскоре стали задерживать и арестовывать по уголовным статьям о беспорядках и сопротивлении полиции. Этот процесс в СМИ назвали "московским делом". Сейчас по нему уже осуждено 19 человек, причем 14 получили реальные сроки. Еще двое находятся под следствием.

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