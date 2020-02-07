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В РФ хотят упростить получение гражданства – разрешат сохранить второй паспорт

7 февраля, 11:35

Власти РФ хотят привлечь в Россию как можно больше новых граждан - от 5 млн до 10 млн

/ Фото: Getty Images

Российские власти готовятся существенно упростить процедуру приема иностранцев в гражданство РФ. Получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие изменения в закон "О гражданстве РФ" готовит правительство, документ внесут на рассмотрение Госдумы уж в ближайшее время. Об этом сообщает "Коммерсант".

Таким образом правительство намерено решить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу привлечь в Россию как можно больше новых граждан – от 5 млн до 10 млн.

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" части первой статьи 13 закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства

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"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать",- отметил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

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Статью 13 закона "О гражданстве" могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца – соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

Активная работа российских властей над изменением миграционного законодательства, а также норм, регулирующих получение гражданства РФ, началась в 2018 году.

Ранее мы писали о том, что Россия придумала, как выдать украинцам еще больше паспортов.

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