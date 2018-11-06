В РФ опасные маневры в отношении американского самолета-разведчика назвали "безопасным сопровождением"

В сообщении указывается, Су-27 приблизился к самолету ВМС США на "безопасное расстояние"

В Министерстве обороны РФ назвали опасные маневры истребителя Су-27 рядом с американским самолетом-разведчиком EP-3 Aries над Черным морем "безопасным сопровождением".

По данным российского военного ведомства, экипаж истребителя сопровождал ЕР-3Е Aries ВМС США, чтобы "не допустить нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности".

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В сообщении указывается, Су-27 приблизился к самолету ВМС США на "безопасное расстояние".

"После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границ воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования", – заявили в Минобороны РФ.

Напомним, что в европейском командовании ВМС США заявили, что российский истребитель Су-27 совершил непрофессиональный перехват самолета EP-3 Aries, который совершал полет в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Российский истребитель Су-27 дважды приближался к EP-3, включив во второй раз форсаж. Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности в результате первого маневра Су-27 и вибрации от второго.

Ранее Россия устроила провокации у берегов Крыма против украинских кораблей и военно-транспортного самолета Ан-26, создав опасные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Так, во время прохождения украинских кораблей через Керченский пролив суда ФСБ РФ и Черноморского флота в составе более 10 единиц сопровождали украинцев, а самолеты страны-агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах.