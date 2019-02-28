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В РФ школьник спас ребенка, провалившегося под лед, и получил подарок с плесенью

Сегодня, 06:50

Политики вручили школьнику подарки за отважный поступок — в том числе коробку с армейским сухпайком

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
В РФ школьник спас ребенка, провалившегося под лед, и получил подарок с плесенью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/72b/51b/5c772b51bdd03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/72b/51b/5c772b51bdd03.jpg Россия Политики вручили школьнику подарки за отважный поступок — в том числе коробку с армейским сухпайком

В Брянской области России в конце февраля восьмиклассник спас мальчика, который провалился под лед местной реки. Политики вручили школьнику подарки за отважный поступок — в том числе коробку с армейским сухпайком. Продукты оказались покрыты плесенью, а когда школьник рассказал в сетях, что ему обидно за такую награду, юзеры посчитали — парень просто зазнается.

22 февраля Даниил Мельник из поселка Климово Брянской области возвращался из школы и увидел, как дети играют возле реки. Парень подошел к ним и предупредил, что лед в феврале уже тонкий, и место для игр они выбрали не самое подходящее. Даниил пошел дальше, но почему-то решил вернуться к детям и проверить, не выбежали ли те на лед. Когда восьмиклассник подходил к реке, то увидел, что один из мальчиков шел по льду и провалился, пишет "Город Брянск". Даниил бросился на помощь, смог схватить его и вытащить на берег.

Спустя несколько дней парень опубликовал пост в паблике ВК "Подслушано в Климово", где написал, что с ним связалась представительница ЛДПР и сообщила, что мальчика ждет награда от их партии. Школьник рассказал, что ему вручили пакеты со школьными принадлежностями, мячом и пауэрбанком с символикой ЛДПР и коробку армейского сухого пайка.

"Также мне подарили армейский сухпаек. При открытии этого сухпайка я ужаснулся!!! Прилагаю фото как подтверждение моим словам! Спасибо партии ЛДПР за подаренные подарки, обещаю завтра вам их вернуть!!! Мне очень обидно за то, что так оценили мой поступок!", – написал Даня Климов.

Подписчиков паблика пост мальчика расстроил: ребенок рисковал жизнью, а в благодарность получил заплесневелый паек. А кто-то посчитал, что парень просто жалуется, а настоящие герои за свои поступки награды не ждут.

Так или иначе, в гости к семье мальчика приехал помощник главы регионального отделения партии и привез другую коробку с армейским пайком — на замену, пишет URA.RU. Но и он оказался ненадлежащего качества, рассказала журналистам мама школьника. Политик сказал, что ответственность за это несут производители армейских пайков.

Зато за опубликованные фото заплесневелого пайка маму мальчика, так же, как сына, в соцсетях упрекнули в желании получить славу за счет своего поступка, пишет "360".

"Вроде бы ситуация была урегулированная, как на меня посыпался шквал упреков. Меня упрекнули в том, что я предала огласке данную ситуацию. И что таким образом за счёт своего сына я хочу пропиариться. В МЧС сообщила администрация школы, видимо, так посчитали нужным, что такой поступок должен быть замечен. Мой ребёнок не думал о подарках, о наградах в тот момент, когда рисковал своей жизнью ради маленького мальчика! Даня пришел домой мокрый, с трясущимися руками", — рассказала женщина.

Ранее мы писали, что заключенные спасли ребенка, запертого в автомобиле. Отец девочки посадил ребенка в детское кресло и кинул ключи на переднее сиденье.

Ранее мы писали, что учительница физкультуры из Ирландии пожертвовала собой ради спасения шестилетней девочки. Сама женщина получила смертельные травмы.

Напомним, пятилетняя девочка в городе Махачхала (Россия) выпала с балкона пятого этажа. Поймать ребенка удалось прохожим Тагиру Магомедову и Айдемиру. В итоге ребенок не получил ни одного перелома. 

Также мы писали, как пожарный Скотт Строуп поймал маленькую девочку,сброшенную ее отцом с балкона третьего этажа горящего здания. Инцидент произошел в округе Де-Калб близ города Атланта (штат Джорджия, США). Огонь практически полностью охватил трехэтажное здание и десятки жителей оказались в ловушке, выбравшись на крышу и балконы.

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Тег школьник, россияне, спасение, паек

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