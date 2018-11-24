В РФ свидетельница обвинения по делу украинца Гриба дала показания в пользу обвиняемого

В России во время заседания суда по делу незаконно удерживаемого Кремлем украинца Павла Гриба в Ростове-на-Дону свидетелем обвинения были изменены показания в пользу обвиняемого, сообщает "Кавказский узел".

"Подруга жительницы Сочи Татьяны Ершовой Мария Юристова частично отказалась от своих прежних показаний на суде по делу гражданина Украины Павла Гриба, опровергнув версию обвинения. Ершова и Гриб не обсуждали планы теракта и политика не была основной темой их разговоров, заявила свидетель", – пишет издание.

На заседании 23 ноября суд планировал завершить начатый ранее допрос ключевого свидетеля – Татьяны Ершовой, однако та заболела, и ее допрос было решено отложить до следующего заседания. Вместо нее суд допросил другого свидетеля обвинения – 18-летнюю уроженку Сочи Марию Юристову, которая представилась суду лучшей подругой Ершовой.

"Свидетель сообщила, что Ершова с 2016 года общалась в интернете с жителем Украины Павлом Грибом. Как утверждает Юристова, переписка ее подруги с Грибом носила в основном романтический характер, о политических моментах этой переписки она ничего вспомнить не смогла", – пишет издание.

В свою очередь прокурор Алексей Кистер заявил о существенных противоречиях в показаниях девушки и объявил протокол ее допроса от 5 октября 2017 года, согласно которому Юристова характеризовала свою подругу Ершову как "украинскую националистку с правыми взглядами, которая интересовалась Украиной и ее местом в мире, героизировала Степана Бандеру и Романа Шухевича".

Из объявленных прокурором данных следовало, что весной 2017 года Ершова передала Юристовой способ изготовления бомбы, который она узнала от Гриба.

Во время заседания суда 23 ноября Юристова подтвердила, что в протоколе стоят ее подписи, но отказалась от характеристики Ершовой как "украинской националистки".

Свидетель также пояснила суду, что узнала о бомбе от Ершовой уже после появления уголовного дела, когда подруга объясняла ей причины, по которым дело могло быть возбуждено. Она утверждает, что в переписке это звучало как шутка.

Следующее заседание по делу Гриба назначено на 29 ноября.

Как известно, в России Павла Гриба обвиняют в подготовке теракта и связях с националистами.

Напомним, что еще 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в Гомель, Беларусь, для того, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Не так давно украинский политзаключенный, которому суд продлил арест до 24 апреля 2019 года, 26 ноября получит второе за 15 месяцев свидание с матерью.