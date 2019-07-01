В РФ заявили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze

Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря

Sea Breeze. Фото: twitter.com/YorukIsik.

В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что силы и средства Черноморского флота РФ контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации.

"С целью оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze – 2019", – говорится в сообщении.

Напомним, одну из локаций украинского-американских учений Sea Breeze-2019 пришлось менять буквально накануне учений из-за предупреждения со стороны Российской Федерации.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные учения, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что учения традиционно будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой.

29 июня в Одессу прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, который также будет участвовать в учениях. Сообщалось, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.

30 июня в город зашли болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый" и грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира".

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